Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб якобы совершенно не так, как объявила официальная версия

Об этом сообщает со ссылкой на очевидцев ряд российских СМИ, передает "Радио Свобода".

Так, сообщается, что Зиничев погиб не на учениях, а во время туристического путешествия на Большой Иркиндинский водопад (Китабо-Орон) в Путоранском заповеднике.

Кроме того, не министр спасал оператора и сорвался в обрыв, а наоборот.

Источники сообщают, что Зиничев, как и сказано в официальном сообщении, открыл учения МЧС в Норильске. А затем отправился на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.

Скалы в Норильске. Какие тут могут быть «учения», сложно сказать. pic.twitter.com/VhCVyNJ6MC — Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 8, 2021

Инцидент мог случится в другой точке неподалеку от озера – на водопаде Китабо-Орон. Официальные лица сообщили, что министр погиб, пытаясь спасти 63-летнего режиссера Александра Мельника. По одной из версий, Зиничев прыгнул за ним с обрыва в реку, но разбился о камень. По другой – пытался удержать его от падения с обрыва. Но, по данным СМИ, все было совершенно не так.

Источник «Тайги.инфо» утверждает, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб не при «исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС», как ранее сообщали в ведомстве, а во время экскурсии к озеру Лама на плато Путорана. pic.twitter.com/3bw5ztHr6L — SOTA (@SotaVision) September 8, 2021

Сообщается, что глава российского МЧС подошел к краю водопада и подскользнулся (в этo время гoда там уже хoлoдно и есть лед). Оператор, который снимал учебный фильм для МЧС, попытался спасти Зиничева, но в итоге оба упали и скончались в больнице.

55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС РФ с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ.

Евгений Зиничев, когда он был телохранителем Путина pic.twitter.com/xxvNXBKFRA — Алексей Венедиктов (@aavst) September 8, 2021

Также Зиничев входил в состав Совета безопасности – совещательного органа при президенте России, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.

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