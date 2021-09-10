В Киевской области 31-летний полицейский попал в аварию и вылетел в кювет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, капитан полиции не справился с управлением. Когда машина оказалась в кювете, она еще и врезалась в дерево. Капитана полиции доставили в больницу, но врачи оказались бессильны, и он умер.

В полиции отметили, что трагедия произошла 9 сентября за час до полуночи. В Нацполиции выразили соболезнования близким погибшего. Известно, что участковый офицер ехал из села Пятигоры домой в сторону города Тетиева. Он умер в бессознательном состоянии. У капитана остался четырехлетний сын и молодая жена. Во время трагедии сотрудник правоохранительных органов находился в отпуске.

Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители ищут свидетелей смертельной аварии. ДТП произошло возле заправки «Укрнафта» на Объездной дороге в 17:30. Трагедия случилась в ноябре 2020 года. Водитель ВАЗ сбил пешехода, следуя в село Усатово из Одессы. Пострадавший погиб. По словам родственников по истечению семи месяцев дело прекратили. Однако по решению суда его возобновили, признав постановление следователя об его остановке незаконным. Досудебное расследование продолжается.

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