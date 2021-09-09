В полиции не сомневаются, что тот был пьян

Водитель внедорожника с места ДТП пытался скрыться

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", вблизи села Немовичи, водитель совершил смертельное ДТП и пытался скрыться с места.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, а издание Gazeta отметило, что виновником ДТП стал экс-прокурор.

Следователи выяснили, что водитель автомобиля NISSAN ROGUE не выбрал безопасную скорость и столкнулся со скутером Honda, который двигался в попутном направлении. От полученных травм водитель двухколесного, 35-летняя женщина, погибла на месте.

Она жительница Немович. Ехала с работы из гостиницы "Варшавская" в областном центре. Была одета в куртку со светоотражающими элементами. Сиротами остались трое детей.

После аварии водитель внедорожника пытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследовать и через несколько минут задержали.

Во время общения полицейские выяснили, что 38-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался, но в полиции не сомневаются, что тот был пьян за рулем.

Как пишут украинские СМИ, смертельную аварию совершил бывший прокурор, который был уволен в августе 2020 года из-за неуспешного прохождения аттестации.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.