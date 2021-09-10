В Киеве иностранцы подрались с прохожими после того, как устроили незаконные гонки по тротуару на трех машинах.
Об этом сообщает «Киев оперативный».
По данным правоохранителей, происшествие случилось 9 сентября. Гонки иностранцы начали на проспекте Победы, ночью, рядом со зданием центрального ЗАГСа. Очевидцы сообщили, что управляли автомобилями представители одной из Кавказских республик.
Первыми в происходящее вмешались люди, которые проходили по тротуару. Они перегородили собой проезд гонщикам. После этого около десяти человек вышли из машин. Началась словесная перепалка. Вскоре она переросла в настоящую драку. На место прибыли правоохранители и медики скорой помощи. Полицейские задержали двоих водителей. Также водитель одной из машин скрылся, направившись в сторону центра города. За ним в погоню помчались полицейские.
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Ранее мы сообщали, что в Киевской области полицейский во время поездки на своей машине вылетел в кювет и умер от полученных травм. Капитан полиции в определенный момент потерял контроль над автомобилем. Когда машина попала в кювет, автомобиль еще и столкнулся с деревом. Капитана полиции отвезли в больницу, однако медики не смогли его спасти. Трагедия произошла 9 сентября в 23:00.
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