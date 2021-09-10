В Мелитополе отец пятилетнего мальчика на его глазах начал драку с врачом хирургом за которой также наблюдали находившиеся рядом пациенты.

Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

По данным издания, происшествие случилось в консультативно-диагностическом центре. Жертвой нападения стал врач-хирург по имени Сергей Зеваченков. Нападавшим оказался мужчина, который привел в центр своего пятилетнего сына и попытался попасть на прием вместе с ним. Причиной конфликта стало то, что хирург решил передать ребенка другому врачу.

Сам Сергей Зеваченков рассказал, что прием в тот момент у него уже закончился, поэтому он хотел заняться осмотром пациентов, которые перенесли операции. Таким был график медика. В этот момент в кабинет медика зашли женщина, а также отец с ребенком. Хирург заявил, что прием завершен, а его кабинет обработали антисептиком. Отец ответил, что ребенок страдает от острой боли, поэтому хирург принял решение его осмотреть. Врач установил, что мальчику нужна операция. Медик предложил передать ребенка другому врачу, который должен был прийти через пять минут, но отец в ответ ударил его кулаком в лицо.

"А ты, что неадекватный? Или ты пьян и не можешь сам вскрыть нарыв", - закричал мужчина.

Мать ребенка заявила, что врач напал первым, а ее муж оборонялся. Установить обстоятельства происшествия предстоит правоохранителем.

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