Призерша Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих ответила на критику после нового фото с россиянкой
Спортсменки сделали коллективное фото после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Снимок появился в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон и наделал много шума в сети.
"Оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста», - пишет украинка.
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«Вместо того чтобы писать мне всякую гадость займитесь собой и используйте время с пользой! Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать?» - добавила украинская спортсменка.
"Вместо того, чтобы обниматься, поехала бы на фронт, или хотя бы госпиталь к раненым - может бы что-то поняла) хоть я очень сомневаюсь", "Правильно;!) Молодец, что так ответила!", " Девочка - молодец! Постоянно входя в число призёров прославляет Украину. Так держать!", " А эта девочка подумала скольких украинцев обидела она своими фото, вообще-то её армейское звание, поездки на соревнования и занятия самим спортом оплачены всё теми же украинцами", - пишут в сети украинцы.
Напомним, в Минспорта объяснили фото Магучих с россиянкой: "я видел, как она радовалась".
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Также Politeka писала, что Магучих ответила на упреки из-за скандального фото с россиянкой: "у нас есть свобода мысли"