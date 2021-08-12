В Минспорте не видят повода для скандала в объятьях Магучих и Ласицкене

Глава Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт відреагував на скандал, який викликали обійми на Олімпійських іграх української спортсменки Ярослави Магучіх і росіянки Марії Ласіцкене.

Свою думку він висловив на прес-конференції 12 серпня, - передає «УНІАН».

Гутцайт зазначив, що Ярослава Магучіх емоційно привіталася з іншими спортсменами. Міністр нагадав, що представниці України на Олімпіаді 19 років. Він підкреслив, що завоювання Ярославою бронзової медалі - це перемога. За словами Гутцайта, коли Магучіх перемогла, він бачив цей момент в телевізійної трансляції та знаходився в Києві. Міністр розповів, що спостерігав за тим, наскільки ця дівчина була щаслива.

Чиновник нагадав, що спортсмени часто вітають один одного після перемоги. Магучіх, на його думку, таким чином привітала тих, хто знаходився поруч з нею, включаючи представницю Росії Марію Ласіцкене. Гутцайт впевнений, що Ярослава не змогла стримати емоцій. Сама Ярослава Магучіх також пояснила свою поведінку на Олімпійських іграх. Вона повідомила, що обійми були демонстрацією її політичної позиції.

7 серпня Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо за стрибки в висоту. Незабаром в інтернеті опублікували знімок, на якому українська спортсменка обнялась з атлеткою з Росії Марією Ласіцкене. В руках Магучіх в цей момент був український прапор, росіянка тримала прапор Олімпійського комітету Росії. Українську спортсменку незабаром розкритикували за обійми і фотографію. Зокрема, заступник голови Міноборони України Ганна Маляр згадала про російсько-українську війну і негідну поведінку Ярослави.

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