Уволили из полиции в 22 года.

Уволенный полицейский из Чернигова организовал крупную наркогруппировку.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, участники преступной группы действовали на территории Черниговской и Киевской областей. Сотрудники службы внутренней безопасности нашли и разоблачили подозреваемых в торговле наркотиками.

Бывшего коллегу полицейские задержали. По данным следствия 28-летний мужчина возглавлял банду и готовил амфетамин самостоятельно. Делал это он на территории своего частного дома. Кроме того, бывший полицейский руководил продажей и распределением наркотика. Члены банды сами употребляли наркотики в собственной лаборатории.

Организатор группировки был сотрудником полиции до 2015 года. Когда его уволили, ему исполнилось 22 года. После увольнения мужчина создал схему по производству и продаже амфетамина в Черниговской и Киевской областях.

Действовали участники банды в гараже и ювелирной мастерской, которая находилась в собственности одного из фигурантов дела. Правоохранители задержали подозреваемых.

Лидеру группы и еще одному ее члену сообщили о подозрении в сбыте, хранении и изготовлении наркотиков. Роль других фигурантов сейчас устанавливают следователи.

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