Бывший министр экологии Ливана Виам Ваххаб сравнил украинок с проститутками.

Об этом сообщает Alquds Alarabi Newspaper.

На родине политик подвергся критике, а украинцы призвали его дать публичные извинения. Оскорбительные высказывания политик произнес 12 сентября на ливанском телевидении, в прямом эфире. Ваххаб выступил на канале по названием "Аль Жадида", как гость утреннего шоу.

Когда началось обсуждение политической ситуации, в которой оказался Ливан, политик сравнил женщин из Украины и России с проститутками. По словам бывшего министра, он когда-то поинтересовался у президента Мишеля Ауна природой такой страны, как Ливан, а после добавил:

"Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тысяч российских или украинских женщин".

Политик рассказал, что Аун в ответ засмеялся. После эфира Ваххаб столкнулся с осуждением от большого количества пользователей социальных сетей. Партия, в которой сейчас состоит политик, под названием «Аль Таухид Аль Араби», заявила, что пользователи неправильно поняли ее лидера.

В украинском посольстве в Ливане осудили слова Ваххаба, заявив, что они унижают достоинства украинок. Дипломаты обратились к экс-министру и потребовали публичных извинений перед украинцами.

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