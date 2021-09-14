Правоохранители уже открыли производство после действий водителя
В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пенсионера, который хотел зайти в салон с тачкой. Он также обругал пенсионера и изо всех сил хлопнул его дверью по голове. Его уже наказали за это.
Какое наказание его ждало сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.
Водителю грозит штраф или до года исправительных работ. Фирму-перевозчика оштрафовали на 10 тыс. гривень. А в мэрии разорвали с ними соглашения. Кроме того, в компании рассказали, что водитель раскаялся и написал заявление об увольнении.
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"Никто не имеет права поднимать руку на человека, особенно беззащитного!" – написал Буряк.
Стоит напомнить, что неприятный случай с пенсионером произошел в маршрутном такси №85 в Запорожье.
После удара в голову пенсионер упал. На опубликованных кадрах видно, как пострадавший пенсионер сидит на корточках и держится за ушибленную голову. Возмущенные пассажиры вызвали полицию. А пока патрульные ехали, заблокировали водителя и не дали ему убежать.
Напомним, что водитель отказался везти пенсионерку, видео.
Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.