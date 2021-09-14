Правоохранители уже открыли производство после действий водителя

В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пенсионера, который хотел зайти в салон с тачкой. Он также обругал пенсионера и изо всех сил хлопнул его дверью по голове. Его уже наказали за это.

Какое наказание его ждало сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Водителю грозит штраф или до года исправительных работ. Фирму-перевозчика оштрафовали на 10 тыс. гривень. А в мэрии разорвали с ними соглашения. Кроме того, в компании рассказали, что водитель раскаялся и написал заявление об увольнении.

"Никто не имеет права поднимать руку на человека, особенно беззащитного!" – написал Буряк.

Стоит напомнить, что неприятный случай с пенсионером произошел в маршрутном такси №85 в Запорожье.



После удара в голову пенсионер упал. На опубликованных кадрах видно, как пострадавший пенсионер сидит на корточках и держится за ушибленную голову. Возмущенные пассажиры вызвали полицию. А пока патрульные ехали, заблокировали водителя и не дали ему убежать.

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