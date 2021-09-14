В Москве в музее современной истории нашли два украинских флага, которые привезли представители российских СМИ из Донбасса.

Об этом сообщает «РБК – Украина».

Известно, что флаги получили повреждения от осколков «Градов». На одно полотно нанесены слова поддержки на украинском языке. Какому именно воинскому подразделению флаги принадлежали, остается неизвестным.

Первый флаг получил в каталоге номер 20894853. Его привез сотрудник «Комсомольской правды» из командировки в так называемую "ДНР". Флаг находился в местах боев за аэропорт Донецка, которые проходили в 2015 году.

Второй флаг получил номер 20894604. Его доставил представитель Федерального Агентства новостей Романовский. Он также получил флаг, когда находился в командировке по территории так называемой «ДНР». Был он там в 2015 году. Флаг расписан пожеланиями военных ВСУ: «Молимся за вас», «Пусть Дева Мария укроет вас своим омофором», «Возвращайтесь живыми», «Храни вас Бог».

Ранее мы сообщали, что в итальянском учебнике географии к «российскому региону» отнесли Украину, а кроме нее еще страны Прибалтики, Молдову и Беларусь. Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в Италии. Детям предлагают выполнить задание. В нем необходимо заполнить пропуски в тексте о границах российского "региона".

Напомним, что украинцы отправили "сюрприз" в оккупированный Донецк

Как сообщала Politeka, в Харькове молния попала в самый высокий флагшток

Также Politeka писала, что итальянский учебник отнес Украину к "российским регионам"