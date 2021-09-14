В Украине бензин за время с января по август прибавил в цене 20%, а автогаз подорожал на 35%.
Об этом сообщили в Госстате.
По данным официальной статистики, с декабря прошлого года бензин марки А-92 прибавил в цене 23,1%. Таким образом, его цена достигла 29,3 грн. за литр. Что касается бензина марки А-95, он подрос в цене на 21,4 процента. Таким образом она достигла отметки в 30,3 грн. за литр.
Дизельное топливо поднялось на 17,9%. Цена на него достигла 28,4 грн. за литр. Сжиженный газ для автомобилей прибавил в цене 36,5%. Таким образом, за него теперь придется заплатить 17,4 грн. за литр.
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Ранее мы сообщали, что госэкоинспекция после лабораторной экспертизы нашла некачественное топливо в Винницкой области на одной из заправок. На АЗС в селе Городовка специалисты взяли пробы бензина А-95 для их испытания в лаборатории. Результаты экспертизы показали несоответствие между качеством топлива и установленными требованиями. Бензин не соответствовал регламенту по таким характеристикам: доля кислородсодержащих соединений, массовая доля кислорода, объемная доля бензола, содержание серы, детонационная стойкость. Горючее сопровождалась необходимыми документами – сертификатом, декларацией о соответствии и паспортом качества.
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