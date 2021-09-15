В Киеве водитель автобуса марки МАЗ отличился неадекватным поведением

Его действия попали на видео, которое стало распространяться в сети. Что удивительно - пользователи сети его поддержали и встали на его сторону.

Видео происходящего опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

В частности, водитель коммунального транспорта курил прямо за рулем автобуса. По словам автора видео, помимо этого он еще и выбросил окурок за борт.

"Папаша, огоньку не найдется? Там в КМДА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и прочие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но видимо они совсем позабыли о человеческом факторе", - подписали кадры.

При этом многие пользователи сети активно поддерживают водителя, не видя ничего противоправного в его действиях. Мол, и зарплата у него маленькая и работа тяжелая, отстаньте от человека.

Стоит отметить, что согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров водителю транспорта запрещается курить в салоне автобуса.

Кроме того, водители должны иметь опрятный внешний вид, а также содержать в надлежащем санитарном состоянии транспортное средство.

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