В Киеве водитель автобуса марки МАЗ отличился неадекватным поведением
Его действия попали на видео, которое стало распространяться в сети. Что удивительно - пользователи сети его поддержали и встали на его сторону.
Видео происходящего опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.
В частности, водитель коммунального транспорта курил прямо за рулем автобуса. По словам автора видео, помимо этого он еще и выбросил окурок за борт.
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"Папаша, огоньку не найдется? Там в КМДА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и прочие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но видимо они совсем позабыли о человеческом факторе", - подписали кадры.
При этом многие пользователи сети активно поддерживают водителя, не видя ничего противоправного в его действиях. Мол, и зарплата у него маленькая и работа тяжелая, отстаньте от человека.
Стоит отметить, что согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров водителю транспорта запрещается курить в салоне автобуса.
Кроме того, водители должны иметь опрятный внешний вид, а также содержать в надлежащем санитарном состоянии транспортное средство.
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