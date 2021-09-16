Стелла Клименко, участница "МастерШеф. Профессионалы-3", внезапно умерла в понедельник, 13 сентября

На момент трагедии девушка отдыхала в Египте. До этого она перенесла коронавирус, но, по словам ее матери, это никак не связано с ее смертью - у Стеллы просто остановилось сердце. Детали семья не раскрывает.

Известно, что родные участницы "МастерШеф" собирают сейчас средства на то, чтобы вернуть тело девушки на родину. В этом им помогают ее многочисленные друзья. Так, подруга Стеллы, с которой она училась в школе, Лера Корф, рассказала подробности у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Стелла была в отпуске и умерла прямо там в Египте. Ее семье не лишним будет финансовая помощь для репатриации... Я получила просто невероятное количество прекрасных сообщений, о моих сториз написали в СМИ. И меня нашел еще один наш со Стеллой одноклассник. Парень, су-шефом которого была Стелла, провел вчера прямой эфир, плакал... Сегодня ездил к ее родителям и сказал, что средства удается собрать. Нас много - тех, кто ее знал, и вас много - тех, кто поддерживает❤️. Она была светлым человеком, раз мне пишут даже наши одноклассники из начальной школы. Слава богу, что благодаря нашей активности и СМИ, все больше ее друзей объединяются и находятся спустя десятилетия, чтобы вместе воскресить в памяти нашу путеводную Звездочку. Стелла, мы будем вечно помнить тебя", - обратилась ее подруга.

Отметим, судей "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво и Ольгу Мартыновскую потрясло известие о смерти Клименко. В соцсети шеф-повара принесли ее родным свои соболезнования.

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