Ранним утром возле села Рай-Еленовка Харьковской области прогремел сильный взрыв. Мигом на автозаправочной станции возник пожар.
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Как выяснилось впоследствии, взрыв произошел из-за разгерметизации подземной емкости с газом. Именно это спровоцировало сначала взрыв, а затем пожар. Которая практически сразу перевернулась на два грузовых автомобиля, в то время находившихся на автозаправочной станции.
Тушением пожара занимались 40 спасателей и 9 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.
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Напомним, на этой неделе в Киевской области в детском саду прогремел взрыв. Лишь только благодаря счастливой случайности дети не пострадали. В то время в помещениях никого не было. Однако здания сильно пострадали от взрыва, а некоторые разрушены.
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