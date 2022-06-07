Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, рассуждая об ошибках, которые приводят к страшным и тяжелым последствиям.

«Многие умные и неравнодушные люди предлагают модерный подход к строитеству/эксплуатации государства и общества. Особенно, говорят, это важно во время войны. Многие указывают на то, что если бы мы действовали конструктивно, удалось бы избежать многих ошибок. Разрешите, я кое-что поясню: все эти замечательные рассуждения по-своему правы. Но мудрость состоит в том, чтобы понять: мы платим цену за коллективные наработки всего нашего народа», - пояснил Арестович.

Советник главы ОП, в частности, напомнил о царящем в Украине на всех уровнях кумовстве.

«Таков наш общественный договор: опираться на ближний круг проверенных людей. Отсюда, проистекают два очень неприятных следствия, которые и рубят пока возможности современного (не говоря уже про будущего) строительства и эксплуатации государства и общества: никого не наказываем (как наказывать своих и верных?), растить кадры по принципу: верность выше способностей», - заявил представитель ОП.

По словам Арестовича, чтобы этот «договор» разрушить и создать нечто новое, нужны и сверхусилия, и люди с пониманием и волей. А для этого, заверил советник главы ОП, придется менять культуру целого народа.

«Карму нужно выплатить. В том числе, коллективную. Вот и платим. В том числе, кровью. И не нужно думать, что это - исключительно проблема лиц, принимающих решения, думать так - позиция жертвы, которая эту карму усугубляет. Это наша общая история. Все и платим», - подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, у Дмитрия Медведева, сына которого могут выгнать из США, случилась истерика.

Также сообщалось, что оккупантам после провала приходится менять тактику в Черном море.

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