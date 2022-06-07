Владимир Зеленский рассказал о том, какой должна быть победа Украины в этой войне.

В интервью изданию Financial Times президент Украины заявил, что сейчас у ВСУ есть серьезная проблема, из-за которой они не могут идти в наступление: нехватка вооружения.

По словам Зеленского, это не дает украинским защитникам добиться значительного превосходства на поле боя, а значит и победить в войне.

«Конечно, победа должна быть достигнута на поле боя… Для продвижения подразделений нужно больше, чем 10-кратное преимущество над силами врага. У нас безусловно более сильная мотивация, чем у россиян, но мы уступаем в технике, поэтому нет возможности для продвижения. И пока у нас ее не будет, нам будет очень тяжело, мы будем нести больше потерь и страданий. Моим приоритетом являются люди», - подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Украина должна одержать победу в войне именно на поле боя.

«Оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет серьезной временной победой для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью», - отметил президент.

В то же время он добавил, что не отказывается от идеи переговоров с президентом рф владимиром путиным.

Напомним, эксперт назвал условие, из-за которого Лукашенко может напасть на Украину.

Как сообщала Politeka, журналист рассказал, кто "следующий в очереди" в случае успеха рф в Украине.

Также Politeka писала, что рф развязывает против Украины сражение на новом фронте, что известно.