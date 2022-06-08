Ангела Меркель оправдалась за свои решения не в пользу Украины на посту канцлера ФРГ.

Бывший канцлер Германии не считает себя виновной в том, что россия начала полномасштабную войну с Украиной, передает ее слова Spiegel.

«Я себя не обвиняю. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить», - заявила Меркель.

Она рассказала, что в 2008 году заблокировала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), поскольку тогда Украина «была другой страной, разделенной в области внутренней политики». Кроме того, политик признала, что россия была бы против ускоренного вступления Украины в альянс, что «не пошло бы на пользу».

«Я не считаю, что должна сказать: "Это было неправильно", - и поэтому не буду извиняться», - прокомментировала свое решение по этому вопросу Меркель.

Она не считает, что ее политика «пацификации» в отношении россии была ошибочной. Впрочем, Меркель признает, что дипломатия в этом случае потерпела неудачу.

В то же время, экс-канцлер Германии продолжает настаивать на том, что без Минских договоренностей ситуация для Украины была бы еще хуже.

Войну в Украине Меркель назвала неприемлемой и «большой ошибкой».

Напомним, Арестович рассказал, какие люди сейчас нужны в украинской армии.

Как сообщала Politeka, Евросоюз ослабил санкции для россии: Подоляк раскрыл подробности.

Также Politeka писала, что Зеленский осадил Макрона, призвавшего "не унижать россию".