Бывший канцлер Германии не считает себя виновной в том, что россия начала полномасштабную войну с Украиной, передает ее слова Spiegel.

«Я себя не обвиняю. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить», - заявила Меркель.

Она рассказала, что в 2008 году заблокировала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), поскольку тогда Украина «была другой страной, разделенной в области внутренней политики». Кроме того, политик признала, что россия была бы против ускоренного вступления Украины в альянс, что «не пошло бы на пользу».

Владимир Путин, Ангела Меркель

«Я не считаю, что должна сказать: "Это было неправильно", - и поэтому не буду извиняться», - прокомментировала свое решение по этому вопросу Меркель.

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

Что происходит с пенсиями украинцев: в Пенсионном фонде дали разъяснение

«Скоро будет перелом»: оккупанты после неудачи изменили тактику в Черном море

"Не удается их остановить": Арестович предупредил о крайне сложном периоде на фронте

Кароль в силуэтном платье вынудила поклонников обомлеть на концерте: "Ищи меня"
Показать еще

Она не считает, что ее политика «пацификации» в отношении россии была ошибочной. Впрочем, Меркель признает, что дипломатия в этом случае потерпела неудачу.

Ангела Меркель

В то же время, экс-канцлер Германии продолжает настаивать на том, что без Минских договоренностей ситуация для Украины была бы еще хуже.

Войну в Украине Меркель назвала неприемлемой и «большой ошибкой».

Напомним, Арестович рассказал, какие люди сейчас нужны в украинской армии.

Как сообщала Politeka, Евросоюз ослабил санкции для россии: Подоляк раскрыл подробности.

Также Politeka писала, что Зеленский осадил Макрона, призвавшего "не унижать россию".