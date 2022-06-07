Президент Украины признался, что не понимает позицию своего французского коллеги.

Владимир Зеленский в интервью The Financial Times прокомментировал наделавшее шума высказывание Эмманюэля Макрона, который ранее призвал не унижать россию.

По словам Зеленского, он не понимает, что именно французский президент имел в виду.

«Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти многие годы, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим?», - поинтересовался украинский президент.

Он отметил, что Макрон является одним из лидеров «нормандской четверки», поэтому должен как никто другой разбираться в вопросе переговоров с россией в Минском формате, а также их результатах. Зеленский напомнил, что Макрон годами видел, как россия срывает переговоры и не выполняет договоренности.

Отдельно президент Украины подчеркнул, что наша страна не собирается никого «унижать».

«Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Путина изолировали, эксперт раскрыл, кто сейчас борется за власть в Кремле.

Как сообщала Politeka, Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.

Также Politeka писала, что Зеленский раскрыл единственный приемлемый для Украины вариант прекращения войны.