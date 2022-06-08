Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, отвечая на вопрос относительно мобилизации.

Представитель ОП отметил, что сам он является сторонником дифференцированного подхода.

"Я сторонник дифференцированной мобилизации. Когда были первые дни войны, и никто не знал, чем бы это закончилось, нужны были все, готовность обороняться. Вопрос стоял о выживании страны. Сейчас он, кстати, тоже стоит, просто немного растянут, пролонгирован. Это не критическая фаза этого вопроса, когда непонятно, будем мы завтра или нет. И можно уже запускать дифференцированный подход", – поснил свою точку зрения Арестович.

Также представитель ОП отмтеил, что на сегодняшний день в Украине количество человеческого резерва превышает наличие техники, которой можно его вооружить.

«Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда же там новых призывать – разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки 4 миллиарда долларов отправили в Украину за прошлый год», - пояснил Арестович, добавив, что это серьезная помощь экономке, которая сильно просела из-за военных действий.

«Опять же вопрос – зачем людей держать и кто за это "богатство" будет платить? Понятно, что Запад нас поддерживает сейчас макроэкономически, но сколько это будет продолжаться – большой вопрос», - отметил представитель ОП.

По словам Арестовича, военкоматы находятся в тяжелой ситуации – порой за день необходимо проработать до 500 заявок.

«Со всеми жалобами, потребностями, медкомиссиями. Они просто физически не рассчитаны на такое количество людей, и потому "перегибы" на местах бывают», - подчеркнул представитель Офиса президента Украины.

Арестович также уточнил сроки первых поставок оружия из США по ленд-лизу:

"Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке, недели две, потом дней 10-12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяц".

Напомним, оккупантов возвращают из Луганской области в Россию.

Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.

Кроме того Politekа.net писала, что Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.