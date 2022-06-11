Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью россии в полномасштабной войне против Украины и назвал реальные цели кремля. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
"Забудьте о «денацификации». Реальные цели россии в этой войне:
- захват украинских территорий;
- уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры;
- кража продовольствия и металла;
- массовые убийства;
- миграционный кризис", - убежден Подоляк.
"Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?", - задает риторический вопрос представитель ОП.
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Свой пост Подоляк сопроводил жутким фото с оккупированных территорий.
"На фото - одно из массовых захоронений украинцев вблизи Мариуполя. Вместо имен на табличках записаны порядковые номера, как в нацистских концлагерях. Счет могил идет на тысячи", — пояснил советник главы Офиса президента.
Напомним, Подоляк жестко осадил владимира путина в ответ на новое заявление.
Как сообщала Politeka, Михаил Подоляк жестко ответил Нидерландам на нежелание видеть Украину в ЕС.
Также Politeka писала, что Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных.