В Запорожской области разоблачили мошенников, которые звонили родственникам бойцов ВСУ и сообщали, что те, якобы, в плену. Родным предлагали «помощь» в освобождении за деньги.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Схему организовал мужчина, который ныне пребывает во временно оккупированном Мариуполе. Недавно он вышел из тюрьмы.
С ним работала сообщница, которая находится в Запорожье. Ее задержали сотрудники СБУ, после того, как мошенников разоблачили.
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Злоумышленники звонили родным украинских военных и сообщали им, что те, якобы, в плену. За деньги мошенники предлагали «освободить» военнослужащих.
В «прайсе» мошенников были такие услуги:
- Телефонный разговор с пленным – от 10 до 50 тысяч гривен
- Освобождение из плена – от 50 до 200 тысяч гривен
- Перевозка тела погибшего – до 100 тысяч гривен
Получив деньги, якобы, за услуги, мошенники исчезали со связи.
Напомним, руководитель Генштаба ВСУ пустил в ход оружие: министр обороны сделал срочное заявление.
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