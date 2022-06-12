В Запорожской области разоблачили мошенников, которые звонили родственникам бойцов ВСУ и сообщали, что те, якобы, в плену. Родным предлагали «помощь» в освобождении за деньги.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Схему организовал мужчина, который ныне пребывает во временно оккупированном Мариуполе. Недавно он вышел из тюрьмы.

С ним работала сообщница, которая находится в Запорожье. Ее задержали сотрудники СБУ, после того, как мошенников разоблачили.

Злоумышленники звонили родным украинских военных и сообщали им, что те, якобы, в плену. За деньги мошенники предлагали «освободить» военнослужащих.

В «прайсе» мошенников были такие услуги:

Телефонный разговор с пленным – от 10 до 50 тысяч гривен

Освобождение из плена – от 50 до 200 тысяч гривен

Перевозка тела погибшего – до 100 тысяч гривен

Получив деньги, якобы, за услуги, мошенники исчезали со связи.

Напомним, руководитель Генштаба ВСУ пустил в ход оружие: министр обороны сделал срочное заявление.

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