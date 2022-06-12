Уроженка села Грушевка Днепропетровской области Влада Варадий опозорилась своим поведением во Львове.
Как передает 9 канал, переселенка, которая нашла во время войны убежище в Львове, в TikTok записывала видео с грубыми высказываниями о самом городе, его жительниц, критиковала украинский язык и продвигала тезисы «русского мира».
В пренебрежительной форме женщина высказалась в отношении жителей города, которые заставляют ее говорить на государственном языке.
На поток оскорбительных высказываний обратили внимание львовяне — пользователи сети, и призвали женщину к ответу.
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Активисты обратились к ней с просьбой удалить записанное в Тикток видео с возмутительными, по убеждению граждан, словами об украинцах, и записать новое с извинениями, чтобы предотвратить возможный «самосуд».
После горячей дискуссии в чате переселенка сначала согласилась-с условием выплаты ей денежного вознаграждения в 100 долларов, и затем «включила заднюю».
Активисты также выяснили, что проживает дама в Винниках с маленьким ребенком, получает пособие как ВПО, а муж ее, якобы, получил повестку в армию, однако в военкомат не явился и тоже отсиживается в Львове.
Закончилось все тем, что о ситуации узнали хозяева квартиры, в которой остановилась женщина. Они не пожелали иметь такую квартирантку и попросили ее освободить помещение. Девушка получила по заслугам.
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