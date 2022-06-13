Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что оккупанты оттеснили наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются.
Кроме того оккупанты обстреливали из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.
На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка–Врубовка и Камышеваха-Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты - Мироновка.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Какие красивые девочки": Никитюк в честь праздника показала себя и маму-красотку в вышиванке
Мобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом деле
Трагедия на Тернопольщине: найдены тела девочек, кадры с места ЧП
Солистка KAZKA Зарицкая впечатлила образом в платье с вырезом в Барселоне: эффектное фото
Также сообщается, что для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно враг вел штурмовые действия в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское.
На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахово.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противниквел обстрел вдоль линии соприкосновения с целью препятствования переброске резервов на другие направления.
На Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляет на удержании ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровское.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Северодонецк стал эпицентром противостояния на Донбассе.
«Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса», - подчеркивал Зеленский.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ.
Также Politeka.net писала, что Подоляк рассказал, как можно наказать Россию.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в МВД ответили на планы Лукашенко воевать за Западную Украину.