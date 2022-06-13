Враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк и имеет частичный успех.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что оккупанты оттеснили наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются.

Кроме того оккупанты обстреливали из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка–Врубовка и Камышеваха-Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты - Мироновка.

Также сообщается, что для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно враг вел штурмовые действия в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахово.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противниквел обстрел вдоль линии соприкосновения с целью препятствования переброске резервов на другие направления.

На Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляет на удержании ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровское.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Северодонецк стал эпицентром противостояния на Донбассе.

«Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса», - подчеркивал Зеленский.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ.

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