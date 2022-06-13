Война изменила многие подходы, в том числе и с документами для белорусских добровольцев, воюющих на стороне ЗСУ.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью белорусскому оппозиционному изданию «Зеркало», отвечая на вопрос относительно украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову в то время, как многие белорусы, воюющие на стороне ВСУ с 2014-го года, до сих пор не могут получить украинские паспорта.

«Мы будем работать над тем, чтобы все люди, в том числе и белорусы, которые находятся на стороне Украины и платят за нашу свободу огромную цену, имели возможность получить паспорта. Мы будем стараться очень быстро и эффективно это делать. Сейчас у нас многие государственные институты по ходу войны перестраиваются. Мы с большим уважением относимся к тем, кто готов отдать свою жизнь», - заверил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского награждены орденами «За бойові заслуги» и «Україна — понад усе!» от Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины.

Ранее белорусский батальон имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ, объявил о своем расширении и трансформации в полк, в который вошли батальоны "Литвин" и "Волат".

Также, напомним, Подоляк заявил, что в Украине не ожидали, что Беларусь предоставит россии в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украине.

Также сообщалось, что сын Лукашенко и его спутница пришли на выпускной в нарядах цвета украинского флага.

Также сообщалось, что Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки - раскрыты цели Лукашенко.