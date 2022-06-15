До конца августа в Украине действует положение о всеобщей мобилизации. Однако от мобилизации в Украине освободили еще одну категорию граждан. В Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ.
Таким образом, в Украине приравняли права учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования к правам студентов и преподавателей высших учебных заведений. Отныне ученики и преподаватели заведений профессионального и профессионально-технического образования получат отсрочку от призыва на военную службу.
Однако эти права реализуются при определенных условиях:
- отсрочка от мобилизации дается только учащимся, получающим образование на дневной или дуальной форме обучения;
- отсрочка от призыва предоставляется только преподавателям, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы и работают они там не менее чем на 0,75 ставки.
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Напомним, кого из украинцев коснется новое радикальное решение о мобилизации.
Как Politeka сообщала, Зеленский принял решение и дал поручение Кабмину о разрешение на выезд мужчин за границу.
Также Politeka писала о массовой мобилизации и штрафах до 3400 гривен.