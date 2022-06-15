Роман Ратушный не был жертвой войны, маленьким мальчиком. Он преодолевал ежедневные угрозы и трудности, потому что он избрал путь воина.

Об этом, как сообщает Politeka.net, написал на своей странице в Facebook известный журналист Юрий Бутусов, рассказывая об известном киевском активисте, новость о гибели которого подтвердилась 14 июня.

Напомним, ранее стало известно, что Ратушный героически погиб под Изюмом.

По словам Батусова, с Ратушным он неожиданно встретился на фронте под Барвенково в апреле.

"Он стал солдатом 93-й механизированной бригады, и выбрал самую тяжелую работу на фронте и одну из самых опасных - в разведывательном взводе пехотного батальона. Его подразделение был только создано, и он, ужасно худой и невероятно энергичный, стал там одним из неутомимых двигателей, одним из тех, кто действительно был душой батальона. Они встали на направлении, где русские войска атаковали, и после их захода враг не продвинулся ни на метр. И после того, как врага остановили, батальон пошел вперед. Роман Ратушный погиб как Герой во время ночной разведки вражеских позиций", - рассказал Бутусов.

Журналист также вспомнил, как за три дня до гибели Ратушный попросил его найти для его взвода Старлинк, потому что они шли вперед, и надо было закрепиться.

"Мы найдем, обязательно. Он не был жертвой войны, маленьким мальчиком. Он преодолевал ежедневные угрозы и трудности, поскольку у него очень взрослая воля, мотивация, и потому что он выбрал путь Воина. И он в 25 лет отдал свою жизнь за всех нас, как великий Украинец», - подчеркнул Бутусов.

Напомним, Ратушный был участником Революции Достоинства, общественным активистом, возглавлял ОО «Защитим Протасов Яр». С первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 омбр «Холодный яр» освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.

5 июля Роме должно было исполниться 25.

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