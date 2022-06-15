Согласно сообщению СБУ, около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ, пишет Politeka.net.
Вместе с сообщниками подозреваемый организовал завоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.
Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А потом, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, продавали товары, получая прибыль.
По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины.
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В ходе обысков правоохранители обнаружили почти три тысячи бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были завезены в Украину как гуманитарная помощь армии.
После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ. Организатору схемы уже сообщено о подозрении.
Напомним, житель Харьковщины оказался агентом ФСБ - детали разоблачения.
Также сообщалось, что учительница украинского языка оказалась сторонницей "спецоперации" Путина.
Кроме того Politeka.net писала, что мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ.