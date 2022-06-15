14 июня правоохранители установили личность женщины, которая поддерживала рашистов в социальных сетях.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Харьковской области. Ранее видео с ней распространили в публичной группе.
Жительница Индустриального района поддерживала путинский режим и заявила, что ждет прихода русских захватчиков.
Силовики открыли уголовное производство по статье 111-1 УК Украины (“коллаборционная деятельность”). Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения. Если вина харьковчанки будет доказана, ей грозит запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.
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Напомним, житель Харьковщины оказался агентом ФСБ - детали разоблачения.
Также сообщалось, что учительница украинского языка оказалась сторонницей "спецоперации" Путина.
Кроме того Politeka.net писала, что мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ.