14 июня правоохранители установили личность женщины, которая поддерживала рашистов в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Харьковской области. Ранее видео с ней распространили в публичной группе.

Жительница Индустриального района поддерживала путинский режим и заявила, что ждет прихода русских захватчиков.

полиция, машина полиции

Силовики открыли уголовное производство по статье 111-1 УК Украины (“коллаборционная деятельность”). Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения. Если вина харьковчанки будет доказана, ей грозит запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.

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Напомним, житель Харьковщины оказался агентом ФСБ - детали разоблачения.

Также сообщалось, что учительница украинского языка оказалась сторонницей "спецоперации" Путина.

Кроме того Politeka.net писала, что мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ.