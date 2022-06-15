14 июня правоохранители установили личность женщины, которая поддерживала рашистов в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Харьковской области. Ранее видео с ней распространили в публичной группе.

Жительница Индустриального района поддерживала путинский режим и заявила, что ждет прихода русских захватчиков.

Силовики открыли уголовное производство по статье 111-1 УК Украины (“коллаборционная деятельность”). Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения. Если вина харьковчанки будет доказана, ей грозит запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Напомним, житель Харьковщины оказался агентом ФСБ - детали разоблачения.

Также сообщалось, что учительница украинского языка оказалась сторонницей "спецоперации" Путина.

Кроме того Politeka.net писала, что мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ.