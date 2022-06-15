В Полтавской области суд приговорил командира взвода «народной милиции днр» и трех его подчиненных к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Их признали виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженном формировании.
Кроме того, двое из них признаны виновными и в нарушении законов и обычаев войны.
Установлено, что в конце февраля 2022 мужчины вступили в ряды «народной милиции днр» и служили в одном взводе в должностях командира взвода, гранатометчика, помощника гранатометчика и снайпера.
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Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил рф и оружие. Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, они выполняли приказы командиров российской армии, дежурили на блокпостах, проверяли лиц и автомобили.
Кроме этого, командир взвода совместно с военнослужащими рф проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество, а помощник гранатометчика «обчистил» жилье местного жителя.
Напомним, житель Харьковщины оказался агентом ФСБ - детали разоблачения.
Также сообщалось, что учительница украинского языка оказалась сторонницей "спецоперации" Путина.
Кроме того Politeka.net писала, что мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ.