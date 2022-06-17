Как сообщают российские СМИ, самолет упал в поле в районе села Новая Слободка. По предварительным данным, Су-25 зацепился за опору ЛЭП. Однако в минобороны рф утверждают, что имела место «техническая неисправность».
Пилот успел катапультироваться.
В СМИ также начали появляться кадры с места крушения.
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Пылающий "Газпром": появились кадры нового огненного ЧП в россии, небо стало красным
Напомним, 16 июня в россии на участке "Газпром добыча Уренгой" произошел разрыв трубы. В результате вспыхнул крупный пожар.
Ранее масштабный пожар произошел в Подмосковье - там горел ангар лакокрасочного завода.
Также на днях в Подмосковье полыхал оптико-механический завод, на котором, в частности, производится военная оптика — от биноклей до оптических прицелов.
Кроме того, в россии продолжают гореть военкоматы. Один из последних случаев произошел во Владивостоке. Там неизвестный мужчина, подойдя к зданию, облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар, который, впрочем, быстро затушили.