На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть огромный столб густого черного дыма.
По сообщениям очевидцев, сначала на территории завода прогремели взрывы, после которых из ангара повалил дым.
Еще один пожар вспыхнул в российской Казани. Там прямо сейчас горит здание молодёжной общественной организации.
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«Ни дня без пожара», «Прекращайте курить, ну в самом деле», - шутят в Сети об участившихся на территории рф пожарах.
Кроме того утром 14 июня сообщалось о пожаре в Брянской области.
Напомним, что на днях в Подмосковье полыхал оптико-механический завод, на котором, в частности, производится военная оптика — от биноклей до оптических прицелов.
Кроме того, в россии продолжают гореть военкоматы. Один из последних случаев произошел во Владивостоке. Там неизвестный мужчина, подойдя к зданию, облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар, который, впрочем, быстро затушили.