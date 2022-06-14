Мощный пожар вспыхнул на лакокрасочном заводе в Одинцово, что в Московской области.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть огромный столб густого черного дыма.

По сообщениям очевидцев, сначала на территории завода прогремели взрывы, после которых из ангара повалил дым.

Еще один пожар вспыхнул в российской Казани. Там прямо сейчас горит здание молодёжной общественной организации.

«Ни дня без пожара», «Прекращайте курить, ну в самом деле», - шутят в Сети об участившихся на территории рф пожарах.

Ни дня без пожара!🔥



Мощный пожар на лакокрасочном заводе в Одинцово, Московская область. pic.twitter.com/GwzYevIZiz — МАРИНАツ 💙💛 (@marikorol64) June 14, 2022

Кроме того утром 14 июня сообщалось о пожаре в Брянской области.

Напомним, что на днях в Подмосковье полыхал оптико-механический завод, на котором, в частности, производится военная оптика — от биноклей до оптических прицелов.

Кроме того, в россии продолжают гореть военкоматы. Один из последних случаев произошел во Владивостоке. Там неизвестный мужчина, подойдя к зданию, облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар, который, впрочем, быстро затушили.