"За" проголосовали 303 депутата. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из рф, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины. "За" проголосовали 306 депутатов.

Так, законопроект 7273-д предусматривает запрет на территории Украины публичного исполнения, показа музыки и клипов российских исполнителей на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учебных заведениях, заведениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и т.д.

Правда, такой запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию рф против Украины. Заявление о включении в соответствующий перечень подается представителем артиста в СБУ, а вести и обновлять "белый" список будет СНБО.

Также новый закон будет способствовать популяризации украинского музыкального контента благодаря увеличению квот на радио. Закон заработает через три месяца со дня его публикации.

Напомним, Борис Джонсон назвал союзникам четыре шага, которые спасут Украину.

Как сообщала Politeka, в НАТО заговорили о помощи Украине с освобождением Донбасса.

Также Politeka писала, что новые штрафы до 68 тысяч гривен хотят ввести в Украине.