В Киевской области задержали мужчину, который собирался подписать контракт с ВСУ, а потом перейти на сторону противника.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
В его телефоне нашли переписку с россиянами, в которой он рассказывал о "геноциде русскоязычных" и ожидании наступления оккупантов.
"В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника. В переписке с гражданами россии и так называемой "днр" горе-украинец пишет о "геноциде русскоязычных", ненависти к Украине и об ожиданиях русского наступления. Теперь о своих взглядах дончанин будет рассказывать сотрудникам СБУ", – рассказали пограничники.
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В пресс-службе ГПСУ добавили, что мужчина, чтобы избежать дополнительных проверок, даже одел украинскую патриотическую футболку.
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