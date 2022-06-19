В Киевской области задержали мужчину, который собирался подписать контракт с ВСУ, а потом перейти на сторону противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В его телефоне нашли переписку с россиянами, в которой он рассказывал о "геноциде русскоязычных" и ожидании наступления оккупантов.

"В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника. В переписке с гражданами россии и так называемой "днр" горе-украинец пишет о "геноциде русскоязычных", ненависти к Украине и об ожиданиях русского наступления. Теперь о своих взглядах дончанин будет рассказывать сотрудникам СБУ", – рассказали пограничники.

В пресс-службе ГПСУ добавили, что мужчина, чтобы избежать дополнительных проверок, даже одел украинскую патриотическую футболку.

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