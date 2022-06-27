По состоянию на 17:45 в Кременчуге 20 раненых и двое погибших-продолжается спасательная операция

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге – очередное подтверждение того, что Россия хочет нанести максимальный ущерб Украине и украинцам.

"На момент удара на месте находилось около 1000 человек.

Это не военный объект, в нем нет стратегической ценности. Обычный ТРЦ, куда люди пришли за покупками.

Сейчас делаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим. Направляем скорые на место происшествия, готовим больницы области для приема раненых.

Из всех прилегающих районов на место происшествия направляются спасатели, чтобы потушить пожар и работать над ликвидацией последствий", - сообщил он.