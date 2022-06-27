У Украины нет противоракетной обороны. Однако противовоздушная оборона сбивает большинство ракет, которые россия выпускает по украинским городам.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
в районе 14 ракет, из которых противовоздушная оборона сбила 10.
"Это удивительный показатель, потому что у нас нет противоракетной обороны. Наша противовоздушная оборона сбивает в таком количестве ракеты, с таким процентом - более 50. Это прекрасный показатель”, - подчеркнул Олег Жданов.
Он также пояснил, что противоракетная оборона может сбивать как вражеские самолеты, так и ракеты. В то время как противовоздушная оборона по ракетам работает ограниченно.
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