Так, согласно последним данным, уже известно о более 20 погибших. Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

По его словам 59 людей ранены, из них 25 были госпитализованы. Кроме того от родственников поступили десятки заявлений о пропавших без вести.

"Также есть более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре», - заявил Тимошенко на брифинге.

На момент объявления воздушной тревоги в популярном городском ТЦ, по некоторым данным, находилось более тысячи гражданских.

«Бить ракетами по гражданским объектам могут только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары оккупантов. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", – прокомментировал Зеленский, опубликовав фото с места обстрелов в разных городах Украины.

Добавим, что уже известны имена российских летчиков, совершивших атаку на Торговый центр.

"Аналитики СБУ и Нацполиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. И уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на ТУ-22", – сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Работа по разбору завалов продолжается и, возможно, завершится к утру среды. На эту минуту можно сказать о разборе 60% завалов ТЦ.

Напомним, утром 28 июня сообщалось о 18 погибших в Кременчуге.

Тем временем боец ВСУ объяснил главные мотивы ракетных ударов россиян по мирным жителям Украины.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заверил, что оккупанты получат мощный ответ.