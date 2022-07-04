Президент назвал опасным сигналом для Украины слова Лукашенко о единой армии с россией.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказал, что слова Лукашенко о единой армии с россией является опасным сигналом для Украины.

"Заявление Лукашенко о единой армии с россией – это, прежде всего, опасно для белорусского народа. Он должен не привлекать Беларусь к захватнической войне России против Украины. Я думаю, что опасным звучит сигнал. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", - сказал президент.

По словам Зеленского, Лукашенко не должен вовлекать Беларусь в российскую войну в Украине в нарушение всех международных договоров.

Отметим, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Луганской области и рассказал о рисках оккупации всего региона.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Они понятны нам. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - заявил президент.

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