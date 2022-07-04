Более того, пожары и взрывы в эту ночь были не только в Снежном. Взрывы также слышали жители оккупированных Торецка и Ясиноватой.

Соответствующими кадрами, в частности, делятся местные жители.

Снежное. Химмаш

Ну.. наконец-то pic.twitter.com/yHbnRp6xVs — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) July 4, 2022

«Снежное переименовали в Жаркое», «ВСУ очень хорошо поздравили "диниры" с Днем независимости США! Макеевка, Снежное, Чистяково и Харцызск по этому поводу устроили торжественные фейерверки взорванными складами вооружений раиського аккупанта!», «Все детонирует, поэтому ПВО не работает», «Ну наконец-то», - комментируют в соцсетях.

Снежное

Поэтому ПВО не работает)) Аминь!! pic.twitter.com/4k1RgdNhoS — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) July 4, 2022

Добавим, что Снежное – это глубокий тыл оккупантов.

Тем временем мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что последние два дня для рашистов – это настоящий ад.

Так, Иван Федоров сообщил о полном уничтожении военной базы оккупантов на территории Мелитопольского аэродрома. По его словам, еще несколько часов после утренних обстрелов в городе детонировали взрывы, потому что это была настоящая военная база российских оккупантов.

"Одна из трех, которая была расположена на территории города Мелитополя. Она была расположена вблизи жилых домов гражданских жителей. Ни один житель не пострадал. А вот рашистов пострадало много десятков", - акцентировал Федоров.

Вечером также был еще один обстрел неподалеку от Мелитополя в пгт Мирное, где оккупанты также захватили территорию бывшей военной базы. Оттуда оккупанты начали вывозить всю технику.

Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что на границе между Мелитопольским и Токмакским районом, возле села Любимовка был взорван железнодорожный мост.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в центре москвы.

Также Politeka.net писала о взрывах в Мелитополе.

Кроме того Politeka.net писала, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.