Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении УЗ. Речь идет о поездах: №722 Киев — Харьков; №22 Львов - Харьков; №150 Черновцы - Полтава.

«Указанные поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную. Время в пути увеличится ориентировочно на 5 часов», – предупредили в Укрзализныце.

Также отмечается, что изменения возникли по техническим причинам. Также в УЗ советуют для уточнения информации о вариантах пересадок обращаться в вокзальные дежурные или поездные бригады.

Также в УЗ сообщили о гибели еще одного сотрудника, который после полномасштабного вторжения России ушел на фронт.

«Сергей Владыко работал осмотрщиком-ремонтником вагонов в эксплуатационном вагонном депо Нижнеднепровск-Узел регионального филиала «Приднепровская железная дорога» с 2008 года. Коллеги отмечают, что своему делу он отдавался сполна, всегда охотно приходил всем на помощь. А когда на страну вероломно напали враги, железнодорожник встал на ее защиту. 8 марта Сергея мобилизовали в ряды ВСУ. В составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» он защищал Харьковщину. 5 июня во время выполнения боевого задания, проявив стойкость и мужество, оператор первой зенитно-ракетной батареи Сергей Владыко погиб. Ему было всего 32 года…», - сообщили в УЗ.

У Сергея осталась 9-летняя дочь и жена.

Напомним, оккупанты после Лисичанска захватили еще два населенных пункта.

Также сообщалось, что оккупанты притащили на Херсонщину еще почти 20 вагонов с боеприпасами.

Между тем ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов в так называемой «ДНР».