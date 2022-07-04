В связи с этим у украинцев возникло множество вопросов, отсутствие ответов на которые перерасли в беспокойство и панику, пишет Politeka.net.
Напомним, 1 октября 2022 г. в Украине должна полноценно заработать процедура взятия женщин на военный учет.
Такие изменения регламентирует Указ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года. На сегодняшний день обновленный перечень содержит 14 специальностей и профессий, среди которых: пищевые технологии, медицина, медсестринство и фармакология, ветмедицина, учет и налогообложение, психология, полиграфия, социальная работа и соцобеспечение и другое.
Однако как именно будут определять, принадлежит ли женщина к этому перечню — по диплому о высшем образовании или по фактической профессии на текущий момент, пока не понятно.
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Еще один вопрос возник относительно возможности выезжать из Украины. Так, появились опасения, что женщинам, которые встанут на воинский учет после 1 октября, могут запретитьпокидать страну в период действия военного положения, если его продлят после 23 августа. Однако в МВД заверили, что такого не будет.
«Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на воинском учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях — медики и другие», — заявил в комментарии изданию «Страна» советник главы МВД Виктор Андрусив.
Напомним, в СНБО также сделали важное заявление относительно воинского учета для женщин.
Также сообщалось, что украинцев в Крыму готовят к войне.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках.