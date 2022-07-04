Поселок Сергеевка простился сразу с четырьмя жертвами обстрела кафиров.
Об этом сообщает "Суспільне Одесса". В последний путь провели мужа и жену Сергея и Галину Ромащуков, Максима Недомова и Марию Арнаут.
Погибших похоронили на кладбищах в селах Беленькое и Широкое Белгород-Днестровского района.
Провести погибших в последний путь пришла соседка погибших – Галина. Женщина вспомнила, как проводила время с ними.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Башня "Москва-сити" горит в центре столицы рф: первые кадры
Победитель "Холостячки" Задворный похвастался отдыхом в Карпатах, разозлив украинцев: "С елями воюете?"
"Думаете, вернетесь живыми?": партизаны Беларуси предупредили армию Лукашенко
"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
"С одними мы гуляли с собакой во дворе, с другой женщиной мы ходили на йогу. Очень трудно о чем-то говорить, очень тяжело, потому что прощание с ними слишком сложное. Девочка, которая тоже ходила на йогу с нами, и пела песни , она сегодня осталась без родителей. Как ей теперь жить? Почему эта россия хочет нас оккупировать, хочет нас убивать? Чего? Я не понимаю", - рассказала Галина.
Напомним, в СНБО также сделали важное заявление относительно воинского учета для женщин.
Также сообщалось, что украинцев в Крыму готовят к войне.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках.