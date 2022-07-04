Поселок Сергеевка простился сразу с четырьмя жертвами обстрела кафиров.

Об этом сообщает "Суспільне Одесса". В последний путь провели мужа и жену Сергея и Галину Ромащуков, Максима Недомова и Марию Арнаут.

Погибших похоронили на кладбищах в селах Беленькое и Широкое Белгород-Днестровского района.

Провести погибших в последний путь пришла соседка погибших – Галина. Женщина вспомнила, как проводила время с ними.

"С одними мы гуляли с собакой во дворе, с другой женщиной мы ходили на йогу. Очень трудно о чем-то говорить, очень тяжело, потому что прощание с ними слишком сложное. Девочка, которая тоже ходила на йогу с нами, и пела песни , она сегодня осталась без родителей. Как ей теперь жить? Почему эта россия хочет нас оккупировать, хочет нас убивать? Чего? Я не понимаю", - рассказала Галина.

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