Такое заявление Патрушев сделал в Хабаровске на совещании по национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.
"Ситуация в приграничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, создания новых военных блоков", - заявил Патрушев.
Также Минфин Японии обнародовал новый список санкций, в который вошли 57 физических лиц и 6 организаций из россии. Под санкции, в частности, попали херсонские коллаборанты Сальдо и Стремоусов. Кроме того, Япония запрещает предоставление услуг россии, включая аудит и трастовые услуги. Также Токио вводит запрет на экспорт для 90 организаций из рф и Беларуси.
Отметим, 7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Спор о принадлежности южных Курильских островов между россией и Японией не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны. Рф оккупировала эти японские земли в 1945 году и до сих пор удерживает их под своим контролем.
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