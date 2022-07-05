Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
«По нашим подсчетам, бригадки три там легло и пару-тройку танковых батальонов… Это где-то тысяч 7, не меньше, может, больше», — сообщил Арестович.
По его словам, таковы данные разведки, которая «работает, докладывает».
За потерями на поле боя, подчеркнул Арестович, есть же и потери в тылу.
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«Вот только за сегодня 4 крупных склада – Торез, Хрустальное, Снежное, в Донецке два и на Херсонском еще одно скопление войск», - сообщил Арестович об ударах ВСУ из «чего-то дальнобойного и красивого» из которого «очень точно прилетает».
Арестович также пояснил, что Вооружённые силы Украины выполняют основную задачу: сохранение армии и нанесение максимальных потерь противнику.
«Пока противник месяцами штурмовал два города на востоке всеми силами, западное оружие поступало. Потери этих собранных сил катастрофические… Доклад о взятии пустых городов звучит гордо, но потери убитыми и ранеными в 7000 тысяч человек личного состава и множество техники умалчивается», - отметил советник главы ОП.
Отметим, на утро 5 июля, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов в живой силе составили 36 350 тыс. человек.
Напомним, боец объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.
Также сообщалось, что ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках.
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