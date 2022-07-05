Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

«По нашим подсчетам, бригадки три там легло и пару-тройку танковых батальонов… Это где-то тысяч 7, не меньше, может, больше», — сообщил Арестович.

По его словам, таковы данные разведки, которая «работает, докладывает».

Северодонецк

За потерями на поле боя, подчеркнул Арестович, есть же и потери в тылу.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

Враг потерял перспективу победы: ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках

Время в дороге увеличится на 5 часов: Укрзалізниця срочно меняет маршрут некоторых поездов, что происходит

"Битва будет очень тяжелой": оккупанты пригнали на Херсонщину вагоны, набитые боеприпасами

"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
Показать еще

«Вот только за сегодня 4 крупных склада – Торез, Хрустальное, Снежное, в Донецке два и на Херсонском еще одно скопление войск», - сообщил Арестович об ударах ВСУ из «чего-то дальнобойного и красивого» из которого «очень точно прилетает».

Арестович также пояснил, что Вооружённые силы Украины выполняют основную задачу: сохранение армии и нанесение максимальных потерь противнику.

Лисичанск, Луганская область, война

«Пока противник месяцами штурмовал два города на востоке всеми силами, западное оружие поступало. Потери этих собранных сил катастрофические… Доклад о взятии пустых городов звучит гордо, но потери убитыми и ранеными в 7000 тысяч человек личного состава и множество техники умалчивается», - отметил советник главы ОП.

Отметим, на утро 5 июля, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов в живой силе составили 36 350 тыс. человек.

Напомним, боец объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.

Также сообщалось, что ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках.

Кроме того Politeka.net писала, что Китай начал зарабатівать на беде россии.