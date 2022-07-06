После взятия Лисичанска российская армия готовится к новому сражению. Известно, что оккупанты, которые выжили после битвы за Лисичанск уже были переброшены на новое направление. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Разведка Британии сделала выводы, что следующим городом на Донбассе, который будут пытаться атаковать российские оккупанты, станет Славянск.

Как отмечается, россия перебросила на изюмское направление большинство частей Восточной и Западной групп войск, чтобы продолжит свое наступление на Донбассе. Оккупационная армия находится в 16 километрах от Славянска.

"Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", — говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты в Украине столкнулись с новой для себя проблемой.

Как сообщала Politeka, оккупанты нацелились сразу на три города.

Также Politeka писала, что раскрыты карты относительно «масштабного контрнаступления» ЗСУ.