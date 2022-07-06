Продолжаются 133 сутки полномасштабной российско-украинской войны, за время которой украинцы изменились, выросли и даже переродились. Теперь наши общие мечты – чтобы близкие вернулись живыми с фронта, а Украина победила. В сети показали трогательные кадры встречи защитника Украины с членами семьи.

На видео видно, как защитник, который воюет за свободу Украины, выходит из автомобиля. К нему навстречу побежали сын и дочери, и сразу бросились в объятия, а позже присоединилась жена. Эта встреча стала для защитника самым радостным моментом - у военного появились слезы счастья на глазах.

Семья долго обнималась и радовалась. Воин вручил любимой женщине букет цветов.

Украинцы в комментариях эмоционально отреагировали на встречу семьи: "Пусть каждый защитник вернется домой живым и невредимым", "Для каждого, главное любовь и поддержка семьи", "Дай Бог, чтобы все ребята вернулись домой", "Невозможно смотреть без слез. Возвращайтесь живыми".

Напомним, что оккупанты в Украине столкнулись с новой для себя проблемой.

Как сообщала Politeka, оккупанты нацелились сразу на три города.

Также Politeka писала, что раскрыты карты относительно «масштабного контрнаступления» ЗСУ.