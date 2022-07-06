Российские оккупанты в марте схватили десятерых украинцев в Буче на Киевщине и вели их на расстрел. Иван Скиба чудом остался жив после этого и спустя некоторое время смог рассказать в интервью изданию BBC о том, что пережил тогда.

По его словам, 4 марта их захватили в плен и повели к одному из зданий – мужчины одной рукой держались за голову, а второй за пояс человека впереди.

Людей выстроили у российской базы и поставили на колени. Россияне накинули им на головы рубашки и свитера, чтобы они не видели. Их избивали и оскорбляли. Угрожали сжечь заживо.

"Они кричали нам: "Вы бандеровцы. Вы хотели сжечь нас коктейлями Молотова! Сейчас мы вас сожжем заживо!", – вспомнил Скиба.

Иван говорит, что русские решили запугать остальных, застрелив 28-летнего Виталия Карпенко, работника кооперативного магазина. После этого молодой человек в группе запаниковал и сказал, что все они входят в состав подразделения теробороны. Тогда побои усилились.

Позднее двое из восьми мужчин, были застрелены. Также был убит один из украинцев, который попытался сбежать. Судьбу других они тоже решили – украинцев захотели убить.

"Помню, как россияне заговорили между собой, что они будут с нами делать. Разговор был такой: "Что нам с ними делать?" Второй человек говорит: "Добейте их, но только вытащите, чтобы они здесь не валялись", - рассказал Иван Скиба и добавил, что россияне наслаждались казнью, бранились и даже издевались над телами уже убитых.

Сам Скиба, чудом остался жить, хоть и был ранен, а позднее сумел выбраться из плена. Он проснулся рядом с трупами других украинцев, ему было холодно, кровь вытекала из ран. Мужчина помнит, что стянул ботинки у одного из погибших и укутался в одеяло, которое валялось рядом.

Так, он дошел до ближайшего дома, нашел чем обработать раны, но снова наткнулся на россиян, те к его удивлению, его не убили, а обработали раны и отправили сидеть в подвал с другими мирными жителями.

Их отпустили, когда ВСУ вплотную приблизились к Буче. Иван нашел свою семью, все еще укрывшуюся от войны, дома. Они смогли бежать из Бучи и, в конце концов, с Украины поехали в Польшу.

Напомним, что оккупанты в Украине столкнулись с новой для себя проблемой.

Как сообщала Politeka, оккупанты нацелились сразу на три города.

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