Россияне не знают, что будут делать дальше.

У российского руководства иссякает ресурс для ведения войны против Украины. Россияне не знают, что будут делать дальше. Сейчас ориентируются на ситуацию на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью "24 каналу".

По ее убеждению, Москва имеет несколько сценариев, как интегрировать территории Украины, оккупированные от 24 февраля 2022 года. Однако, по ее мнению, из-за сопротивления украинцев россии сложнее интегрировать оккупированные территории, чем в 2014 году.

Замминистра обороны считает, что рф рассматривает несколько сценариев, поскольку не знает, как будет действовать Украина.

"Мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать и таким образом мы будем противодействовать", - добавила Маляр.

По словам заместителя главы Минобороны, война – динамичная, поэтому сложно прогнозировать что-то на 1 – 2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах.

"Первый – любая война рано или поздно заканчивается. Второй – в России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был", – сказала Анна Маляр.



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