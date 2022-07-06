У российского руководства иссякает ресурс для ведения войны против Украины. Россияне не знают, что будут делать дальше. Сейчас ориентируются на ситуацию на фронте.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью "24 каналу".
По ее убеждению, Москва имеет несколько сценариев, как интегрировать территории Украины, оккупированные от 24 февраля 2022 года. Однако, по ее мнению, из-за сопротивления украинцев россии сложнее интегрировать оккупированные территории, чем в 2014 году.
Замминистра обороны считает, что рф рассматривает несколько сценариев, поскольку не знает, как будет действовать Украина.
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"Мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать и таким образом мы будем противодействовать", - добавила Маляр.
По словам заместителя главы Минобороны, война – динамичная, поэтому сложно прогнозировать что-то на 1 – 2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах.
"Первый – любая война рано или поздно заканчивается. Второй – в России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был", – сказала Анна Маляр.
Напомним, что ВСУ ждет новое ключевое сражение в борьбе за Донбасс.
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