В сети появилось видео с ракетами, которые, вероятно, были запущены из Белгорода, но разворачивались и летели назад.

Так, по данным местных пабликов, как минимумдве ракеты, выпущенные из Белгорода, почти сразу развернулись в воздухе и, словно бумеранг, полетели обратно.

По неподтвержденным данным, одна из ракет якобы упала в одном из приграничных сел рф.

При этом некоторые ракеты все же долетели до Харькове – горожане сообщали о взрывах. Официальной информации пока нет.

Также появилась информация о запуске "ракет-бумерангов" из Херсона.

"После пуска ракета разворачивается и начинает падать. Местные каналы пишут, что из 7 выпущенных 4 упало после взлета", - сообщили в телеграм-канале Инсайдер.

Добавим, что тем временем американский институт изучения войны утверждает, что рф готовит свою экономику к затяжной войне в Украине.

Об этом, среди прочего, свидетельствуют принимаемые Госдумой законы о регулировании трудовых отношений.

Сейчас, по данным аналитиков, на фронтах наступила оперативная пауза.

"В данном случае это означает, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления этих более масштабных начинаний", - подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде в ночь на 3 июля в результате взрывов погибла семья Коптеловых из Цуповки, Харьковской области.

Кроме того сообщалось, что у жителей российского Белгорода случилась истерика после ночных "хлопков".