Россияне контролируют только те участки автосообщения из Лисичанска в Бахмут, с которых ВСУ отошли на новые оборонительные позиции.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, добавив, что захватить автосообщение оккупантам не удается уже третий месяц.

«Пока держали Лисичанск, никаким метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная «Великая битва», – подчеркнул Гайдай.

Также он заявил, что россияне накапливают силы среди местных – в Лисичанске и Северодонецке.

«Непродолжительной была вера в «асвабадителей» у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно.

Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает «новая родина», – подчеркнул Гайдай.

По его словам, за счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи.

«Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда она десятикратная и разрешено стирать с лица земли большие города – то получается», - отметил Гайдай.

Между тем в американском Институте изучения войны отметили, что минобороны россии впервые за 133 дня войны умолчало о "достижениях".

Так, российское Министерство обороны впервые за все дни войны против Украины не выдало никаких заявлений или оценок относительно "достижений" войск россии по "захвату" территорий. Это свидетельствует о том, что оккупанты взяли "оперативную паузу".

В ведомстве не говорили о "захвате" каких-либо новых территорий в Украине или передвижении сухопутных войск россии с момента окружения Лисичанска 3 июля.

Напомним, озвучен возможный сценарий завершения войны.

Также сообщалось, что российские ракеты, запущенные по Украине, разворачивались и летели назад.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что Медведчук и Марченко постепенно теряют свои богатства.